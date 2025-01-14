Новости регионов: сотрудники детсада в Салехарде устроили застолье на рабочем месте

Воспитатели устроили застолье в детском саду в Салехарде, пока дети спали. Среди закусок на одном из детских столиков стояло спиртное. Неуместный досуг сотрудников сняла одна из мам малышей.

Между тем в Анапе планируют открыть Центр реабилитации птиц. Большое помещение в селе Витязево предоставили два местных предпринимателя. Там разместят семь бассейнов и стационар для лечения пернатых.

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