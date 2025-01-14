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Новости

14 января, 17:30

Происшествия

Новости регионов: акваторию в Севастополе и Анапе полностью очистили от мазута

Новости регионов: акваторию в Севастополе и Анапе полностью очистили от мазута

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Акваторию в Севастополе и Анапе полностью очистили от мазута. Повторных загрязнений нет, сообщили в Морспасслужбе. В Севастополе собрали более 1,5 тысячи килограммов нефтесодержащих отходов, в Анапе – почти 15 тысяч.

Между тем жителям Камчатки пообещали премии за спасение косаток.В начале октября четыре косатки застряли на мелководье в лимане. Местные жители нашли их и три дня обливали водой. Потом китообразные ушли в море. Теперь на международную премию "Мой ласковый и нужный зверь" номинированы более 70 человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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