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14 января, 11:30

Происшествия

Новости регионов: более 162 тыс тонн загрязненного песка и грунта собрали на Кубани

Новости регионов: более 162 тыс тонн загрязненного песка и грунта собрали на Кубани

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Волонтеры собрали более 162 тысяч тонн загрязненного песка и грунта после крушения танкеров в Черном море. Такие данные привели в МЧС. К севшему на мель танкеру проложили грунтовую дорогу. Из трюма вывезли почти тысячу тонн мазута. В результате катастрофы загрязнен берег не только в Краснодарском крае, но и в Крыму. Там тоже идут работы по очистке песка и грунта.

В Крыму из-за гирлянды сгорел целый дом. Хозяин оставил ее включенной в розетку и уехал по делам. Пожар заметил сосед. Он потушил огонь водой из садового шланга. МЧС напоминает о мерах безопасности и рекомендует быть осторожными.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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