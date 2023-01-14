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14 января, 22:30

Происшествия

Четыре мирных жителя погибли после обстрела ВСУ города Пологи

Четыре мирных жителя погибли после обстрела ВСУ города Пологи

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Четыре мирных жителя погибли при ударе ВСУ по городу Пологи в Запорожской области

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Четыре мирных жителя погибли, еще пять человек ранены после украинского обстрела города Пологи в Запорожской области. Об этом сообщают местные власти. Снаряды попали в продуктовый магазин и здание администрации.

В свою очередь, украинский энергохолдинг сообщил о повреждении двух ТЭС из-за ракетной атаки российских военных. Одна из станций повреждена, но продолжает работать. Работа другой остановлена. В Днепропетровске и Одессе отключили свет и воду.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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