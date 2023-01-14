Ока вышла из берегов в Московской области

Жители поселка Слемские Борки в Луховицком районе Подмосковья обеспокоены потеплением. Они опасаются, что вода в Оке еще больше поднимется и затопит дома. Несколько дней назад, еще когда на улице было -20, неожиданно начался паводок. Вода в реке поднялась до критической отметки и затопила мост.

Паромную переправу закрыли, недоступной для машин стала и Митяевская эстакада. Как возможен разлив в такие морозы? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.