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Происшествия

Ока вышла из берегов в Московской области

Ока вышла из берегов в Московской области

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Жители поселка Слемские Борки в Луховицком районе Подмосковья обеспокоены потеплением. Они опасаются, что вода в Оке еще больше поднимется и затопит дома. Несколько дней назад, еще когда на улице было -20, неожиданно начался паводок. Вода в реке поднялась до критической отметки и затопила мост.

Паромную переправу закрыли, недоступной для машин стала и Митяевская эстакада. Как возможен разлив в такие морозы? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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