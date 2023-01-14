Газопровод взорвался на севере Литвы

На севере Литвы взорвался магистральный газопровод. Пламя поднялось на высоту 50 метров. По предварительным данным, обошлось без жертв, однако экстренным службам пришлось эвакуировать жителей деревни Валакеляй, которая находится она в 500 метрах от эпицентра ЧП.

На аварийном участке параллельно идут две нитки газопровода. Сообщается, что повреждение получила только одна. По трубопроводу топливо продолжает поступает в северную часть Литвы и в Латвию. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.