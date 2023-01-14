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Происшествия

Газопровод взорвался на севере Литвы

Газопровод взорвался на севере Литвы

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На севере Литвы взорвался магистральный газопровод. Пламя поднялось на высоту 50 метров. По предварительным данным, обошлось без жертв, однако экстренным службам пришлось эвакуировать жителей деревни Валакеляй, которая находится она в 500 метрах от эпицентра ЧП.

На аварийном участке параллельно идут две нитки газопровода. Сообщается, что повреждение получила только одна. По трубопроводу топливо продолжает поступает в северную часть Литвы и в Латвию. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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