Пьяный мужчина с ружьем напугал жильцов в Железнодорожном

Пьяный мужчина с ружьем устроил потасовку в жилом комплексе в Железнодорожном. Об инциденте рассказал еще один герой истории – мужчина, который сумел обезвредить дебошира.

Он пояснил, что приехал в этот район по работе. Он передал заказ и уже хотел уезжать, но в этот момент появился мужчина с ружьем. Он демонстративно размахивал оружием, преграждал путь, пытался оторвать номерные знаки на автомобиле и провоцировал драку. Когда вызвали полицию, пьяный хулиган попытался скрыться в подъезде. Однако мужчина его остановил и отобрал ружье.

Это ружье оказалось пневматическим, но мужчина утверждал, что дома у него есть и боевое оружие. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.