На Алтае завели дело после крушения легкомоторного самолета

09:45
На Алтае возбудили уголовное дело после крушения частного легкомоторного самолета. Он совершил жесткую посадку в поле.
Машина не дотянула до аэродрома в селе Старобелокуриха километр. Травмы получили два человека, которые были на борту. Выбраться из покореженной кабины они смогли, когда прибыли спасатели. Пострадавших отправили в больницу.
В самой больнице врачи после осмотра сообщили, что пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.
Самолет упал рано утром 14 января. Он выполнял экскурсионный рейс. Это был "Аэропракт А-22", его еще называют "Летучая лисица". Пока основной версией крушения считают ошибку пилота. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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