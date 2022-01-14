На Алтае завели дело после крушения легкомоторного самолета

На Алтае возбудили уголовное дело после крушения частного легкомоторного самолета. Он совершил жесткую посадку в поле.

Машина не дотянула до аэродрома в селе Старобелокуриха километр. Травмы получили два человека, которые были на борту. Выбраться из покореженной кабины они смогли, когда прибыли спасатели. Пострадавших отправили в больницу.

В самой больнице врачи после осмотра сообщили, что пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

Самолет упал рано утром 14 января. Он выполнял экскурсионный рейс. Это был "Аэропракт А-22", его еще называют "Летучая лисица". Пока основной версией крушения считают ошибку пилота. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.