Прокуратура начала проверку после ухода ребенка из детского сада в Дмитрове

Прокуратура проверяет детский сад в подмосковном Дмитрове, где мальчика якобы намеренно оставили на морозе. После этого шестилетний ребенок замерз и отправился домой.

Такую версию озвучил бабушке сам внук. Он же добавил, что это было наказанием за плохое поведение. На прогулке мальчик пытался взобраться на снеговика. Воспитательница рассердилась и заявила, что котлету на обеде он не получит. После этого все ребята вернулись в садик, а он остался на улице.

После произошедшего родители решили перевести мальчика в другой детский сад. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.