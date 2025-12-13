Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 декабря, 21:15

Происшествия

Новости регионов: уголовное дело возбудили после столкновения поездов в Пензенской области

Новости регионов: уголовное дело возбудили после столкновения поездов в Пензенской области

На Калужском шоссе загорелся прицеп фуры-рефрижератора

Блогер, которую толкнули в метро, сама получила штраф

ДТП произошло на 78-м километре трассы М-11 "Нева" в сторону Москвы

Новости регионов: 90 пунктов обогрева и питания открыли вдоль дорог в Томской области

Новости мира: число жертв наводнений в Индонезии выросло до 1 тыс человек

Новости регионов: около 25 машин столкнулись в Пензенской области

Новости мира: взрыв произошел на свадьбе в сирийской провинции Дара

ДТП произошло на внешней стороне ТТК в районе Рижской эстакады

Новости мира: почти 500 фермеров вышли на протесты во французском Арьеже

Уголовное дело возбудили после столкновения грузового поезда с маневровым локомотивом в Пензенской области. От удара грузовые вагоны сошли с рельсов и опрокинулись. В ликвидации последствий задействовали три восстановительных поезда.

На трассе в Тамбове столкнулись около 25 автомобилей, что стало самым массовым ДТП этой зимы. Пострадали пять человек, в том числе ребенок. Из-за метели на дорогах была практически нулевая видимость. В итоге магистраль временно перекрыли.

В Томской области вдоль дорог открыли 90 пунктов обогрева и питания. Там можно согреться, поесть, зарядить телефон, узнать последние новости и получить медпомощь. Чаще всего такие пункты размещают в зданиях кафе, мотелях, автозаправочных и гостиничных комплексах. Для удаленных от населенных пунктов мест используют мобильные версии. Их можно быстро установить в любом месте. Это модифицированные автобусы, грузовики и специализированные автомобили повышенной проходимости.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПрегионывидеоМаксим Шаманин

Что будет с российскими активами, замороженными в Евросоюзе?

Власти Бельгии заявили о неизбежности использования российских активов для помощи Украине

Решение будет обсуждаться на заседании ЕС 18 и 19 декабря декабря

Читать
закрыть

Стоит ли запрещать новогодние корпоративы в России?

Подобные мероприятия часто сопровождаются непристойным поведением со стороны работников

Однако эксперты уверены: корпоративы являются поводом найти общий язык с коллегами

Читать
закрыть

Разрешат ли россиянам выезжать из страны в день погашения долга?

Информация о задолженности подтягивается быстро благодаря современным IT-системам

Эксперты уверены: ускорить снятие барьеров вполне реально

Читать
закрыть

Как работа по ночам сказывается на состоянии сотрудников?

Ночная работа может ухудшить состояние сердца

Зачастую у работника отмечается еще и недосып

Читать
закрыть

Почему спрос на домашние кофемашины резко вырос?

Основным драйвером роста стали недорогие устройства стоимостью до 5 000 рублей

Причиной роста популярности малой бытовой техники сыграл тренд на приготовление кофе дома

Читать
закрыть

Во сколько обойдется украшение квартиры перед Новым годом?

На онлайн-платформах появились частные объявления с предложениями украсить квартиры

За подбор игрушек, распутывание гирлянд и их развешивание декораторы просят 3–10 тысяч рублей

Читать
закрыть

Какие главные астрономические явления ждать в первой половине зимы?

Пик одного из самых красивых и мощных метеорных потоков придется на ночь с 13 на 14 декабря

21 декабря наступает зимнее солнцестояние – самый короткий день и самая длинная ночь в году

Читать
закрыть

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика