Новости регионов: уголовное дело возбудили после столкновения поездов в Пензенской области

Уголовное дело возбудили после столкновения грузового поезда с маневровым локомотивом в Пензенской области. От удара грузовые вагоны сошли с рельсов и опрокинулись. В ликвидации последствий задействовали три восстановительных поезда.

На трассе в Тамбове столкнулись около 25 автомобилей, что стало самым массовым ДТП этой зимы. Пострадали пять человек, в том числе ребенок. Из-за метели на дорогах была практически нулевая видимость. В итоге магистраль временно перекрыли.

В Томской области вдоль дорог открыли 90 пунктов обогрева и питания. Там можно согреться, поесть, зарядить телефон, узнать последние новости и получить медпомощь. Чаще всего такие пункты размещают в зданиях кафе, мотелях, автозаправочных и гостиничных комплексах. Для удаленных от населенных пунктов мест используют мобильные версии. Их можно быстро установить в любом месте. Это модифицированные автобусы, грузовики и специализированные автомобили повышенной проходимости.

