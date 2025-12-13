Новости мира: взрыв произошел на свадьбе в сирийской провинции Дара

Трагедией закончилась свадьба в сирийской провинции Дара. Там прогремел взрыв. В информагентстве страны сообщили, что 33 человека погибли, еще 19 пострадали. Среди них есть дети. Злоумышленники бросили две гранаты в помещение в самый разгар праздника. Власти заявили, что преступников выявили. Идет расследование их мотивов.

Сейсмологи предупредили о возможном цунами после землетрясения в Японии. Подземные толчки магнитудой 6,7 произошли у побережья острова Хоккайдо. Их очаг находился на глубине 20 километров под водой. По данным специалистов, высота волны может достигнуть одного метра.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.