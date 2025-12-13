Пострадавшую от домогательств в московском метро девушку оштрафовали на 25 тыс рублей

Пострадавшую от домогательств в московском метро Ксению Карпову оштрафовали на 25 тысяч рублей. Штраф выписали за то, что она якобы загородила проход в метро прохожим, об этом она сообщила в своем телеграм-канале. Подругу Карповой, которая была вместе с ней, оштрафовали на 20 тысяч рублей.

В суде Карпова заявила, что не признает вину. Дело мужчины, который приставал к ней, рассмотрят на следующей неделе.

