Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 декабря, 09:30

Происшествия

Пострадавшую от домогательств в московском метро девушку оштрафовали на 25 тыс рублей

Пострадавшую от домогательств в московском метро девушку оштрафовали на 25 тыс рублей

Суд в Москве начал рассматривать дело о массовом отравлении салатом лобио

Новости мира: город Дувалл затопило в США

На "ВТБ Арене" на севере Москвы прошла срочная эвакуация

"Московский патруль": 22-летний петербуржец оказался в инвалидной коляске от энергетиков

"Московский патруль": в Подмосковье мужчина разгромил полки магазина

"Московский патруль": наркоторговцы прятали товар в коробках из-под парфюма

"Московский патруль": таможенники в Шереметьево задержали иностранца с 12 иконами

"Московский патруль": суд приговорил к 4 годам колонии мать за продажу ребенка

"Московский патруль": задержаны подозреваемые в ограблении экс-ведущей из Владивостока

Пострадавшую от домогательств в московском метро Ксению Карпову оштрафовали на 25 тысяч рублей. Штраф выписали за то, что она якобы загородила проход в метро прохожим, об этом она сообщила в своем телеграм-канале. Подругу Карповой, которая была вместе с ней, оштрафовали на 20 тысяч рублей.

В суде Карпова заявила, что не признает вину. Дело мужчины, который приставал к ней, рассмотрят на следующей неделе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиягородвидеоДарья Ермакова

Что будет с российскими активами, замороженными в Евросоюзе?

Власти Бельгии заявили о неизбежности использования российских активов для помощи Украине

Решение будет обсуждаться на заседании ЕС 18 и 19 декабря декабря

Читать
закрыть

Стоит ли запрещать новогодние корпоративы в России?

Подобные мероприятия часто сопровождаются непристойным поведением со стороны работников

Однако эксперты уверены: корпоративы являются поводом найти общий язык с коллегами

Читать
закрыть

Разрешат ли россиянам выезжать из страны в день погашения долга?

Информация о задолженности подтягивается быстро благодаря современным IT-системам

Эксперты уверены: ускорить снятие барьеров вполне реально

Читать
закрыть

Как работа по ночам сказывается на состоянии сотрудников?

Ночная работа может ухудшить состояние сердца

Зачастую у работника отмечается еще и недосып

Читать
закрыть

Почему спрос на домашние кофемашины резко вырос?

Основным драйвером роста стали недорогие устройства стоимостью до 5 000 рублей

Причиной роста популярности малой бытовой техники сыграл тренд на приготовление кофе дома

Читать
закрыть

Во сколько обойдется украшение квартиры перед Новым годом?

На онлайн-платформах появились частные объявления с предложениями украсить квартиры

За подбор игрушек, распутывание гирлянд и их развешивание декораторы просят 3–10 тысяч рублей

Читать
закрыть

Какие главные астрономические явления ждать в первой половине зимы?

Пик одного из самых красивых и мощных метеорных потоков придется на ночь с 13 на 14 декабря

21 декабря наступает зимнее солнцестояние – самый короткий день и самая длинная ночь в году

Читать
закрыть

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика