Новости мира: город Дувалл затопило в США

Американский штат Вашингтон продолжает переживать последствия сильнейшего за последние 35 лет наводнения. В Сети появились кадры из города Дувалл. Его жители оказались полностью отрезаны от внешнего мира в результате затопления всех автомобильных дорог. Вода в нескольких районах города поднялась практически до крыш частных домов. Кто-то уже начал передвигаться по населенному пункту на моторных лодках.

Сейсмологи предупредили о возможном цунами после землетрясения в Японии. Подземные толчки магнитудой 6,7 произошли у побережья острова Хоккайдо. Их очаг находился на глубине 20 километров под водой. По данным специалистов, высота волны может достигнуть одного метра.

