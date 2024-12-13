Новости регионов: смертельное ДТП произошло в Подмосковье

В городском округе Пушкинском в Подмосковье произошла авария со смертельным исходом. Столкнулись грузовик, "ГАЗель" и легковой автомобиль. Автомобили сильно повреждены, части машин лежат прямо на обочине. Предварительно, погиб один человек. Обстоятельства и причины аварии уточняют.

Горнолыжные трассы в горах курорта "Красная Поляна" закрыли из-за высокой опасности лавин. Сейчас там идет сильный снегопад, а высота сугробов превысила метр. Канатные дороги работают только в центральном секторе. На курорте склоны обстреливают противолавинные пушки. Они спускают толщу снега вниз.

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