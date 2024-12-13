Новости регионов: маршрутка врезалась в яхту в Тверской области

Маршрутка столкнулась с яхтой на дороге в Тверской области. Судно везли на тягаче в яхт-клуб. По предварительным данным, оно не вписалось в поворот перед клубом и перекрыло часть автомобильной дороги. В светлое время суток водители объезжали яхту, но когда стемнело, в яхту врезалась маршрутка и снесла ей хвост.

Тем временем в Татарстане правоохранители задержали группу из семи человек, которых подозревают в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщили в МВД. Предварительно, преступники нелегально обналичивали деньги с октября 23-го года. За услуги они брали с клиентов не менее 14% комиссии. Доход за время деятельности мошенников составил более 40 миллионов рублей, а общий оборот обналиченных средств – не меньше 2,5 миллиарда. Возбуждено уголовное дело.

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