Новости регионов: пожар произошел на складе с пластиковыми изделиями в Новосибирске

Крупный пожар произошел на складе с пластиковыми изделиями в Новосибирске. Изначально площадь возгорания составляла 3 тысячи квадратных метров, но из-за сильного ветра пламя быстро почти удвоило площадь пожара. Группировку спасателей пришлось срочно увеличивать до 100 человек и 30 единиц техники. К тушению привлекали пожарный поезд, который обеспечивал бесперебойную подачу воды. К этой минуте открытое горение удалось ликвидировать. У постройки частично обрушилась крыша. Информации о пострадавших не поступало.

Авария произошла в Тверской области. На трассе маршрутка столкнулась с яхтой. По предварительным данным, тягач перевозил судно стоимостью 30 миллионов рублей и застрял на повороте, из-за чего прицеп перегородил часть дороги. Сообщается, что остановка произошла еще днем, аварийных знаков никто не выставил, и когда стемнело, водитель микроавтобуса не заметил выпирающую корму и врезался. От удара машину отбросило на встречную иномарку. У маршрутки смяло весь кузов. В ДТП никто не пострадал.

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