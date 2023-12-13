В парке "Лосиный остров" повысят меры противопожарной безопасности после возгорания

В парке "Лосиный остров" повысят меры противопожарной безопасности, заявили в департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы. Столичная прокуратура начала проверку после гибели лошадей в результате пожара на территории национального парка.

Огонь в конюшне вспыхнул утром в среду, 13 декабря. Пять лошадей удалось спасти. Причины возгорания уточняют. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.