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Новости

13 декабря, 19:30

Общество

Новости часа: власти Запорожья прокомментировали подрыв моста в Мелитополе бойцами ВСУ

Новости часа: власти Запорожья прокомментировали подрыв моста в Мелитополе бойцами ВСУ

Смертельное ДТП произошло в Балашихе

Новости часа: в Роспотребнадзоре сообщили о подъеме заболеваемости COVID-19 в РФ

Новости часа: сокращение ВВП РФ по итогам года составит менее 3%

Количество пострадавших в ДТП с автобусом во Владимирской области возросло до 19

Водитель иномарки, сбивший двух человек на переходе в Москве, был пьян

Количество пострадавших в ДТП с автобусом во Владимирской области увеличилось до 17

Новости часа: столичные службы работают в усиленном режиме из-за ожидаемого снегопада

Новости часа: Песков заявил о невозможности вывода войск РФ из Украины до конца года

Ураган возник в западной провинции Индонезии

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Мост, подорванный в пригороде Мелитополя Украиной, не имеет стратегического значения. Об этом сообщили власти.

Коронавирус останется вирусом с пандемическим потенциалом. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Объем производства масок в России кратно перекрывает текущие потребности. Об этом заявил Минпромторг.

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