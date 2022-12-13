13 декабря, 19:30Общество
Новости часа: власти Запорожья прокомментировали подрыв моста в Мелитополе бойцами ВСУ
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Мост, подорванный в пригороде Мелитополя Украиной, не имеет стратегического значения. Об этом сообщили власти.
Коронавирус останется вирусом с пандемическим потенциалом. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Объем производства масок в России кратно перекрывает текущие потребности. Об этом заявил Минпромторг.