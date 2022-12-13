Количество пострадавших в ДТП с автобусом во Владимирской области возросло до 19

Число пострадавших в аварии с автобусом во Владимирской области увеличилось до 19. Об этом сообщили местные власти.

На пути из Владимира в Гусь-Хрустальный водитель потерял управление, съехал с дороги и врезался в ограждение. Машина сильно повреждена, разбито лобовое стекло. Среди пострадавших – трое детей, им оказали помощь амбулаторно. Всего в салоне было около 30 человек.

Уголовное дело завели по статье о нарушении правил дорожного движения, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.