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13 декабря, 15:15

Происшествия

Водитель иномарки, сбивший двух человек на переходе в Москве, был пьян

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В Госавтоинспекции сообщили, что уголовное дело завели после аварии на Олимпийском проспекте, где пьяный водитель сбил двух пешеходов. В организме мужчины нашли 0,8 промилле алкоголя.

Также выяснилось, что срок действия его водительских прав истек еще в 2017 году, а машину он взял без разрешения на месте работы. Кроме того, у задержанного есть судимость.

Накануне с места преступления он скрылся. Пострадавшие в данный момент находятся в больнице, женщина – в тяжелом состоянии. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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