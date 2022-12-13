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Новости

13 декабря, 15:15

Происшествия

Количество пострадавших в ДТП с автобусом во Владимирской области увеличилось до 17

Количество пострадавших в ДТП с автобусом во Владимирской области увеличилось до 17

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Количество получивших травмы в результате аварии автобуса с пассажирами во Владимирской области выросло до 17 человек. Об этом сообщили местные власти.

На пути из Владимира в Гусь-Хрустальный водитель потерял управление, съехал с дороги и врезался в ограждение. Машина сильно повреждена, разбито лобовое стекло.

Среди пострадавших – трое детей, им оказали помощь амбулаторно. Всего в салоне были около 30 человек. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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