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Новости

13 декабря, 13:30

Общество

Новости часа: сбивший пешеходов водитель взял машину без разрешения владельца

Новости часа: сбивший пешеходов водитель взял машину без разрешения владельца

Прокуратура сообщила о личности водителя, сбившего пешеходов на Олимпийском проспекте

Сбивший пешеходов на Олимпийском проспекте водитель был судим и ездил без прав

Прокуратура начала проверку обстоятельств ДТП с автобусом на трассе Кизел – Пермь

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Водитель, сбивший пешеходов на Олимпийском проспекте, взял машину без разрешения. Экспертиза показала состояние опьянения мужчины в момент ДТП.

Более 200 человек стоят в очереди в кассы Большого театра за билетами по спецтарифам до тысячи рублей. Такие данные стали известны каналу "Москва 24".

Сильный снегопад, заносы и гололедица ожидаются 14 декабря в Москве. Об этом рассказал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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