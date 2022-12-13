13 декабря, 13:30Общество
Новости часа: сбивший пешеходов водитель взял машину без разрешения владельца
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Водитель, сбивший пешеходов на Олимпийском проспекте, взял машину без разрешения. Экспертиза показала состояние опьянения мужчины в момент ДТП.
Более 200 человек стоят в очереди в кассы Большого театра за билетами по спецтарифам до тысячи рублей. Такие данные стали известны каналу "Москва 24".
Сильный снегопад, заносы и гололедица ожидаются 14 декабря в Москве. Об этом рассказал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.