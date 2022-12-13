Прокуратура сообщила о личности водителя, сбившего пешеходов на Олимпийском проспекте. Экспертиза показала состояние опьянения мужчины в момент ДТП.

Также стало известно, что мужчина ранее был судим, а срок действия его водительских прав истек в 2017 году. Отмечается, что машина, за рулем которой мужчина сбил двоих человек, ему не принадлежит – автомобиль взят без ведома собственника. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.