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Происшествия

Прокуратура сообщила о личности водителя, сбившего пешеходов на Олимпийском проспекте

Прокуратура сообщила о личности водителя, сбившего пешеходов на Олимпийском проспекте

Сбивший пешеходов на Олимпийском проспекте водитель был судим и ездил без прав

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Прокуратура сообщила о личности водителя, сбившего пешеходов на Олимпийском проспекте. Экспертиза показала состояние опьянения мужчины в момент ДТП.

Также стало известно, что мужчина ранее был судим, а срок действия его водительских прав истек в 2017 году. Отмечается, что машина, за рулем которой мужчина сбил двоих человек, ему не принадлежит – автомобиль взят без ведома собственника. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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