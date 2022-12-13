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Происшествия

Жителя Абакана задержали за покушение на государственную измену

Жителя Абакана задержали за покушение на государственную измену

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Жителя Абакана задержали за покушение на государственную измену и попытку вступить в ВСУ. Он планировал выехать через территорию одной из стран СНГ на Украину, но его вычислили в аэропорту Красноярска. До этого у себя в городе мужчина совершил несколько актов вандализма, связанных с административными зданиями.

В итоге возбудили уголовное дело по статье "Покушение на государственную измену". В июле этого года она была дополнена новым составом – "Переход на сторону противника". Задержанному грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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