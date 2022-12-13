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В столичном метро задержали серийного вора

В столичном метро задержали серийного вора

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В метро Москвы задержали серийного вора. Он промышлял в поездах и похищал мобильные телефоны у пассажиров, затем сбывал краденое, а деньги тратил.

На последнем деле он попался – мужчина вытащил смартфон у задремавшего пассажира, который стоит почти 100 тысяч рублей. Вора вычислили и задержали сотрудники уголовного розыска УВД на Московском метрополитене.

В данный момент подозреваемый проходит минимум по трем кражам с суммой ущерба в 170 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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