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Новости регионов: восемь детей отравились на уроке химии в Красноярском крае

Новости регионов: восемь детей отравились на уроке химии в Красноярском крае

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Восемь детей отравились на уроке химии в Красноярском крае. Как выяснила прокуратура, опыты в классе проводили с нарушением – не было необходимых средств защиты. Некоторыми экспериментами занимались без вытяжного шкафа. Занятия вел директор школы. Он же был по совместительству учителем химии. Его уже наказали штрафом в десять тысяч рублей.

Во время бури на Васильевском острове в Петербурге в снегу увяз автобус. Сначала его попытались раскачать и подтолкнуть, спустя какое-то время автобус получилось сдвинуть, однако после этого он снова сел в сугроб. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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