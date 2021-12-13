В центре Саратова рухнула часть стены аварийного дома

В центре Саратова стена рухнувшего дома накрыла машину с водителем внутри. Выбраться из-под завалов ему помогли очевидцы.

Сейчас мужчина находится в больнице, сообщили местные информационные ресурсы. На месте обрушения работают кинологи. Они должны убедиться, что под обломками больше нет людей.

Также обломки стены попали еще на одну машину. Пострадавших больше не было. Глава Саратова уже заявил, что подрядчик, который работал в расселенном доме, возместит все убытки.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.