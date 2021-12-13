Напавший на гимназию при монастыре в Серпухове находится в реанимации

15:15
В больнице остается один ученик гимназии при монастыре в Серпухове, а также сам устроивший взрыв молодой человек. Об этом сообщили в Следственном комитете.
Взрывом нападавшему оторвало ногу, он в реанимации, врачи пытаются его спасти. По данным следствия, он сам учился в гимназии, в которую пришел со взрывчаткой. Известно, что молодой человек посещал психолога, у него были суицидальные мысли.
Сейчас следователи допрашивают родственников нападавшего, его окружение и сотрудников гимназии. Есть информация, что на такой поступок молодого человека толкнул конфликт с учениками и преподавателями. Возбуждено уголовное дело. Прокуратура Московской области контролирует расследование.
13 декабря в серпуховском женском монастыре сработало самодельное взрывное устройство. Полиция сообщила, что взрыв устроил 18-летний выпускник православной гимназии.
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщила, что в результате взрыва пострадали 10 детей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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