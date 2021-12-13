Молодой человек, устроивший взрыв в Серпухове, ходил к психологу

У напавшего на гимназию в женском монастыре в Серпухове было не все в порядке с психикой. Об этом сообщили в полиции. По их информации, проблемы начались после того, как парню удалили щитовидку. Он ходил к психологу, однако к психиатру его никто не направлял, хотя у молодого человека возникали суицидальные мысли.

Сейчас врачи пытаются его спасти. Нападавший в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Как сообщали в полиции ранее, ему оторвало ногу.

18-летний бывший выпускник православной гимназии пришел туда рано утром. С собой в рюкзаке он принес самодельное взрывное устройство и надеялся использовать его на утренней молитве в гимназии. Но взрывчатка сработала на входе.

Детский омбудсмен региона Ксения Мишонова сообщила о 10 пострадавших. По ее словам, их жизням ничего не угрожает. Есть информация, что молодой человек устроил взрыв из-за конфликта с другими воспитанниками и преподавателями. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.