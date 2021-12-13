Устроивший взрыв в женском монастыре Серпухова находится в реанимации

13:30
Врачи пытаются спасти жизнь молодому человеку, устроившему взрыв в гимназии при монастыре в подмосковном Серпухове. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии.
После взрыва и полученных ранений бывший гимназист потерял много крови. Ранее в полиции сообщали, что ему оторвало ногу.
Молодому человеку долго не могли оказать помощь, так как ждали приезда саперов. Они должны были проверить, нет ли при нем других взрывных устройств. Дополнительных устройств при подозреваемом не оказалось.
Детский омбудсмен регионы Ксения Мишонова сообщила о 10 пострадавших. По ее словам, их жизням ничего не угрожает.
По одной из версий, молодой человек устроил взрыв из-за конфликта с другими воспитанниками и преподавателями.
Следственный комитет уже возбудил уголовное дело.
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