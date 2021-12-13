Устроивший взрыв в монастыре в Серпухове не стоял на учете в психдиспансере

Бывший гимназист, взорвавший самодельное устройство в гимназии на территории женского монастыря в Серпухове, не стоял на учете в психоневрологическом диспансере. Об этом сообщили в полиции.

Данные о судьбе подростка разнятся. По некоторым сообщениям, молодой человек погиб. По другим – он в тяжелом состоянии и находится в больнице.

18-летний бывший выпускник православной гимназии пришел туда рано утром. С собой в рюкзаке он принес самодельное взрывное устройство.

Есть информация, что молодой человек устроил взрыв из-за конфликта с другими воспитанниками и преподавателями. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.