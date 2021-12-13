Появилось видео, снятое на территории монастыря в Серпухове за несколько минут до взрыва

В Сети появилось видео, на котором молодой человек, устроивший взрыв в гимназии рядом с Серпуховским монастырем, входит на его территорию. На кадрах видно, как он перевешивает портфель со спины на грудь. Пройдет несколько минут и на входе в церковно-приходскую гимназию раздастся взрыв.

Утром 13 декабря в Серпуховском женском монастыре сработало самодельное взрывное устройство. Местный житель проник на территорию монастыря, пронес туда самодельную взрывчатку и привел ее в действие.

Полиция сообщила, что взрыв устроил 18-летний выпускник православной гимназии. По некоторым данным, причиной нападения мог стать его конфликт с другими воспитанниками и учителями.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатки. Следователи, правоохранители и прокуратура выясняют все обстоятельства произошедшего. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.