ФСБ задержала 106 неонацистов, готовивших теракты в России

Сотрудники ФСБ задержали 106 сторонников украинской неонацистской организации "МКУ" в 37 регионах России, двоих подозревают в подготовке вооруженных нападений на образовательные учреждения.

Трое задержанных являются администраторами интернет-сообществ данной группировки, в которых пропагандировался экстремизм и публиковались призывы к насилию.

В ФСБ пояснили, что группировка "МКУ" была создана украинцем Егором Красновым 2000 года рождения, который действует под покровительством спецслужб Украины, находясь в международном розыске. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.