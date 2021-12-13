В Серпуховском монастыре начали эвакуировать людей после взрыва

В Серпухове из православной гимназии при женском монастыре в настоящий момент происходит эвакуация. Утром 13 декабря у входа в учреждение сработало самодельное взрывное устройство.

По предварительным данным, пострадали 8 человек, в том числе 7 детей. Одного подростка госпитализировали в тяжелом состоянии.

Как сообщили в полиции, устройство принес бывший воспитанник гимназии. При взрыве он получил тяжелые ранения.

По одной из версий, причиной такого поступка стал конфликт, который был у молодого человека с одноклассниками и учителями. Данную версию будут проверять сотрудники полиции. А задержанного отправят на психиатрическую экспертизу.

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