Взрыв в монастыре в Серпухове устроил выпускник православной гимназии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД.

По предварительным данным, пострадали восемь человек, в том числе семь детей. Одного подростка госпитализировали в тяжелом состоянии.

ЧП произошло около 08:00 на улице Октябрьской, доме 40. Сообщалось, что местный житель проник на территорию монастыря, пронес туда самодельную взрывчатку и привел ее в действие.

Прокурор Московской области выехал на место происшествия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.