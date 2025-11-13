Форма поиска по сайту

13 ноября, 18:15

Происшествия

Врачи рассказали о состоянии ребенка, пострадавшего при взрыве в Красногорске

Врачи рассказали о состоянии ребенка, пострадавшего при взрыве в Красногорске

Несколько квартир жилого дома затопило на Ленинском проспекте

Потоп произошел в квартирах дома на Ленинском проспекте

Новости регионов: снежная лавина накрыла туристку на горнолыжном курорте в Хакасии

Очевидцы рассказали подробности ДТП с подростком на багги в Подмосковье

В Москве таможня обнаружила гигантских жуков в посылках из Перу

У пострадавшего при взрыве мальчика из Красногорска сохраняется болевой синдром

Мать рассказала о состоянии дочери, попавшей в ДТП с подростком на багги в Подмосковье

В Москве задержали 11 подозреваемых в нелегальной продаже сильнодействующих препаратов

Новости регионов: корпус областной инфекционной больницы загорелся в Саратове

Мальчик, пострадавший при взрыве в Красногорске, находится в стабильном состоянии, признаков воспалительного процесса нет, сообщили в центре имени Л. М. Рошаля. Ребенку провели операцию. Он находится в отделении интенсивной терапии под постоянным наблюдением врачей.

Взрыв произошел, когда мальчик поднял с земли неустановленное взрывное устройство с прикрепленной купюрой. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство.

