Врачи рассказали о состоянии ребенка, пострадавшего при взрыве в Красногорске

Мальчик, пострадавший при взрыве в Красногорске, находится в стабильном состоянии, признаков воспалительного процесса нет, сообщили в центре имени Л. М. Рошаля. Ребенку провели операцию. Он находится в отделении интенсивной терапии под постоянным наблюдением врачей.

Взрыв произошел, когда мальчик поднял с земли неустановленное взрывное устройство с прикрепленной купюрой. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.