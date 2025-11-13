Форма поиска по сайту

13 ноября, 14:30

В Москве таможня обнаружила гигантских жуков в посылках из Перу

В Москве таможня обнаружила гигантских жуков в посылках из Перу. Две сотни высушенных экзотических насекомых направлялись к жителям Ставропольского края.

Каждая особь была на картонной подложке и под плотным целлофаном. Это были жуки-долгоносики и крупнейший в мире ночной дровосек-титан из семейства усачей длиной почти 20 сантиметров. Из-за отсутствия документов их вернули отправителю.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
