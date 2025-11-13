В Москве таможня обнаружила гигантских жуков в посылках из Перу. Две сотни высушенных экзотических насекомых направлялись к жителям Ставропольского края.

Каждая особь была на картонной подложке и под плотным целлофаном. Это были жуки-долгоносики и крупнейший в мире ночной дровосек-титан из семейства усачей длиной почти 20 сантиметров. Из-за отсутствия документов их вернули отправителю.

