13 ноября, 14:15Происшествия
У пострадавшего при взрыве мальчика из Красногорска сохраняется болевой синдром
Мальчик, лишившийся четырех пальцев при взрыве в Красногорске, находится в состоянии медикаментозного сна из-за сильного болевого синдрома. Ребенок пребывает в отделении интенсивной терапии.
У Глеба повреждены обе руки, диагностированы переломы и ранения. Ему предстоит длительное восстановление. Инцидент произошел 11 ноября, когда школьник поднял с земли втулку с десятирублевой купюрой, которая сдетонировала у него в руках.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.