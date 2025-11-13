Форма поиска по сайту

13 ноября, 14:15

Происшествия

У пострадавшего при взрыве мальчика из Красногорска сохраняется болевой синдром

У пострадавшего при взрыве мальчика из Красногорска сохраняется болевой синдром

Мальчик, лишившийся четырех пальцев при взрыве в Красногорске, находится в состоянии медикаментозного сна из-за сильного болевого синдрома. Ребенок пребывает в отделении интенсивной терапии.

У Глеба повреждены обе руки, диагностированы переломы и ранения. Ему предстоит длительное восстановление. Инцидент произошел 11 ноября, когда школьник поднял с земли втулку с десятирублевой купюрой, которая сдетонировала у него в руках.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествиявидеоМаксим ШаманинАлина Гилева

