Новости регионов: корпус областной инфекционной больницы загорелся в Саратове

Корпус областной инфекционной больницы загорелся в Саратове в ночь на 13 ноября. Пожар начался в одной из палат. Из здания эвакуировали около 100 пациентов. Пострадали 7 человек, они надышались дымом. Людям оказали медицинскую помощь.

Пожар произошел в многоквартирном доме в Оренбурге. Площадь возгорания достигала 1,4 тысячи квадратных метров. В доме загорелась кровля на чердаке. На данный момент пожар уже потушили, сообщили в МЧС. 220 жильцов эвакуировали, для них подготовили пункты временного размещения. Пострадал 1 человек.

