13 ноября, 10:30

Происшествия

Новости мира: 37 человек погибли при падении автобуса в ущелье в Перу

Новости мира: 37 человек погибли при падении автобуса в ущелье в Перу

Глава СК Бастрыкин проконтролирует ход дела о драке в ночном клубе в Раменском

Троллейбус насмерть сбил школьника на пешеходном переходе в Новочебоксарске

СК возбудил уголовное дело после драки в ночном клубе в Раменском

Новости регионов: масштабный пожар произошел в жилой многоэтажке Оренбурга

Генконсульство РФ в Египте сообщило о состоянии пострадавших в ДТП россиян

Смертность в ДТП по вине подростков выросла на 30% в России с начала года

Школьник из Красногорска перенес 6-часовую операцию после взрыва

Последствия массовой аварии устранили на Алтуфьевском шоссе

Новости регионов: пожар в жилом доме произошел в Оренбурге

В Перу 37 человек погибли в результате падения автобуса в ущелье. По данным местных СМИ, общественный транспорт столкнулся с большегрузом, после чего сошел с дороги и упал с высоты около 200 метров. В результате аварии 24 человека получили травмы различной степени тяжести.

В Таиланде сохраняется сложная погодная обстановка из-за масштабных наводнений, охвативших несколько провинций. Продолжающиеся проливные дожди привели к подтоплению улиц, где уровень воды достигает пояса, парализовано транспортное сообщение. Ранее сообщалось о тысячах пострадавших в результате паводка.

происшествияДТПпогодаза рубежом

