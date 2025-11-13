Новости мира: 37 человек погибли при падении автобуса в ущелье в Перу

В Перу 37 человек погибли в результате падения автобуса в ущелье. По данным местных СМИ, общественный транспорт столкнулся с большегрузом, после чего сошел с дороги и упал с высоты около 200 метров. В результате аварии 24 человека получили травмы различной степени тяжести.

В Таиланде сохраняется сложная погодная обстановка из-за масштабных наводнений, охвативших несколько провинций. Продолжающиеся проливные дожди привели к подтоплению улиц, где уровень воды достигает пояса, парализовано транспортное сообщение. Ранее сообщалось о тысячах пострадавших в результате паводка.

