Глава СК Бастрыкин проконтролирует ход дела о драке в ночном клубе в Раменском

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования дела о драке в ночном клубе в Раменском. Там в начале ноября избили двоих посетителей.

Одним из них оказался профессиональный баскетболист. Он получил черепно-мозговую травму и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Спортсмена и его товарища избили, когда они заступились за девушек.

