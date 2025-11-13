Форма поиска по сайту

13 ноября, 08:15

Происшествия

Глава СК Бастрыкин проконтролирует ход дела о драке в ночном клубе в Раменском

Глава СК Бастрыкин проконтролирует ход дела о драке в ночном клубе в Раменском

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования дела о драке в ночном клубе в Раменском. Там в начале ноября избили двоих посетителей.

Одним из них оказался профессиональный баскетболист. Он получил черепно-мозговую травму и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Спортсмена и его товарища избили, когда они заступились за девушек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествиявидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

