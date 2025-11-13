Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 ноября, 06:15

Происшествия

СК возбудил уголовное дело после драки в ночном клубе в Раменском

СК возбудил уголовное дело после драки в ночном клубе в Раменском

Новости регионов: масштабный пожар произошел в жилой многоэтажке Оренбурга

Генконсульство РФ в Египте сообщило о состоянии пострадавших в ДТП россиян

Смертность в ДТП по вине подростков выросла на 30% в России с начала года

Школьник из Красногорска перенес 6-часовую операцию после взрыва

Последствия массовой аварии устранили на Алтуфьевском шоссе

Новости регионов: пожар в жилом доме произошел в Оренбурге

Автомобиль сбил ребенка в Некрасовке

Ребенок потерял пальцы после взрыва в Красногорске

Массовое ДТП с семью автомобилями произошло на Алтуфьевском шоссе

Следственный комитет возбудил уголовное дело после драки в ночном клубе в Раменском. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования.

По данным СМИ, в заведении избили двоих посетителей, один из которых является профессиональным баскетболистом. Спортсмен получил черепно-мозговую травму и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, баскетболист и его товарищ вступились за девушек. После подачи заявлений в полицию пострадавшим начали поступать угрозы от неизвестных лиц.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика