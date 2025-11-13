СК возбудил уголовное дело после драки в ночном клубе в Раменском

Следственный комитет возбудил уголовное дело после драки в ночном клубе в Раменском. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования.

По данным СМИ, в заведении избили двоих посетителей, один из которых является профессиональным баскетболистом. Спортсмен получил черепно-мозговую травму и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, баскетболист и его товарищ вступились за девушек. После подачи заявлений в полицию пострадавшим начали поступать угрозы от неизвестных лиц.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.