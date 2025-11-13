Новости регионов: масштабный пожар произошел в жилой многоэтажке Оренбурга

В Оренбурге произошел масштабный пожар в жилой многоэтажке, площадь возгорания составила 1 000 квадратных метров. Были эвакуированы более 200 человек, включая 50 детей. Для ликвидации пожара привлекли 90 спасателей и 30 единиц техники.

В Карачаево-Черкесии сотрудники МЧС эвакуировали пятерых туристов из Махарского ущелья, трое из которых сорвались с ледяного склона. Пострадавших доставили с высоты 2 900 метров и передали врачам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.