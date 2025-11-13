Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 ноября, 07:30

Происшествия

Новости регионов: масштабный пожар произошел в жилой многоэтажке Оренбурга

Новости регионов: масштабный пожар произошел в жилой многоэтажке Оренбурга

Генконсульство РФ в Египте сообщило о состоянии пострадавших в ДТП россиян

Смертность в ДТП по вине подростков выросла на 30% в России с начала года

Школьник из Красногорска перенес 6-часовую операцию после взрыва

Последствия массовой аварии устранили на Алтуфьевском шоссе

Новости регионов: пожар в жилом доме произошел в Оренбурге

Автомобиль сбил ребенка в Некрасовке

Ребенок потерял пальцы после взрыва в Красногорске

Массовое ДТП с семью автомобилями произошло на Алтуфьевском шоссе

"Московский патруль": подросток на багги сбил двух женщин в Тучкове

В Оренбурге произошел масштабный пожар в жилой многоэтажке, площадь возгорания составила 1 000 квадратных метров. Были эвакуированы более 200 человек, включая 50 детей. Для ликвидации пожара привлекли 90 спасателей и 30 единиц техники.

В Карачаево-Черкесии сотрудники МЧС эвакуировали пятерых туристов из Махарского ущелья, трое из которых сорвались с ледяного склона. Пострадавших доставили с высоты 2 900 метров и передали врачам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожаррегионывидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика