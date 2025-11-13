Форма поиска по сайту

13 ноября, 07:15

Происшествия

Генконсульство РФ в Египте сообщило о состоянии пострадавших в ДТП россиян

Генконсульство РФ в Египте сообщило о состоянии пострадавших в ДТП россиян

12 российских туристов, пострадавших в аварии в Египте, продолжают оставаться в больнице. Об этом сообщило генконсульство России в Хургаде. Восемь человек находятся в отелях, а шестеро вернулись на родину в связи с окончанием отпуска.

Авария произошла два дня назад, когда туристический автобус врезался в грузовик. В результате ДТП погибли два человека – водитель и российская гражданка. 14 россиян с травмами средней степени тяжести доставили в больницу.

