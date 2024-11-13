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13 ноября, 23:45

Происшествия

Новости регионов: в Крыму обрушился автомобильный мост

Новости регионов: в Крыму обрушился автомобильный мост

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В Крыму произошло обрушение автомобильного моста, который был расположен над железной дорогой между двумя селами Изумрудное и Маслово. В момент происшествия там находились легковушка и грузовик. При обрушении пострадали два человека. Следователи предполагают, что причиной ЧП стало движение перегруженного большегруза.

В Челябинской области грузовик загорелся прямо на стоянке. Предположительно, это произошло из-за поломки предпускового подогревателя двигателя автомобиля. Пострадавших нет. Отмечается, что на месте ЧП работали девять специалистов и две единицы техники МЧС России.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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