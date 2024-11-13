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13 ноября, 19:15

Происшествия

Полиция задержала зацепера на станции метро "Нахимовский проспект"

Полиция задержала зацепера на станции метро "Нахимовский проспект"

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Полиция задержала зацепера на станции столичного метро "Нахимовский проспект". Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем телеграм-канале.

По ее словам, один из пассажиров заметил, как молодой человек зацепился за последний вагон поезда, после чего состав начал движение и скрылся в тоннеле. Об увиденном пассажир сообщил полиции. В итоге на зацепера составили протокол об административном правонарушении.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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