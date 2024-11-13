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13 ноября, 13:30

Происшествия

Пожар произошел в здании общежития Московской академии имени Скрябина

Пожар произошел в здании общежития Московской академии имени Скрябина

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Пожар произошел в здании общежития Московской академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени Скрябина на Ташкентской улице на юго-востоке столицы. На месте происшествия работают спасатели, которые наращивают силы для ликвидации возгорания.

Информация о пострадавших уточняется. По последним данным, из здания эвакуированы 15 человек, спасатели продолжают поиски возможных оставшихся внутри.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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