Пожар произошел в здании общежития Московской академии имени Скрябина

Пожар произошел в здании общежития Московской академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени Скрябина на Ташкентской улице на юго-востоке столицы. На месте происшествия работают спасатели, которые наращивают силы для ликвидации возгорания.

Информация о пострадавших уточняется. По последним данным, из здания эвакуированы 15 человек, спасатели продолжают поиски возможных оставшихся внутри.

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