Новости регионов: ФСБ задержала подозреваемого в подготовке теракта в Свердловской области

В Свердловской области сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в подготовке теракта на электростанции. В рюкзаке мужчины обнаружили литр бензина, литр масла, баллончик краски и три пустые стеклянные бутылки. По словам задержанного, он планировал изготовить коктейли Молотова и устроить пожар на станции.

В Дивногорске перед судом предстанет агроном, который выращивал коноплю на своем участке. Полицейские обнаружили пять теплиц с 44 кустами весом более 25 килограммов. Кроме того, на чердаке дома были найдены наркотические вещества. Мужчина приобрел семена в интернете, выращивал коноплю и занимался изготовлением наркотиков. Возбуждены уголовные дела.

ДТП произошло в Екатеринбурге на Арамильском тракте, в результате которого сгорел автомобиль. По предварительным данным, водитель Renault, двигаясь с высокой скоростью, потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Volkswagen. Второй автомобилист был госпитализирован с травмами и переломами. На месте происшествия организована проверка.

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