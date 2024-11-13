Москвичка получила сильный ожог пятки во время пластической операции

Жительница Москвы Наталья во время пластической операции получила ожог третьей степени на пятке, который не удалось полностью вылечить после выписки из клиники.

По словам Натальи, ожог произошел из-за ошибки хирурга, который неправильно прикрепил электрод во время операции. Врач объяснил, что это могло произойти из-за недостаточного контакта электрода с телом или попадания влаги. После консультации с другим хирургом выяснилось, что ожог был серьезным и мог затронуть кость.

Клиника, в которой проводилась процедура, отвергла претензии Натальи, указав на отсутствие жалоб в послеоперационный период. Однако по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, была организована проверка.

Наталья требует с клиники 500 тысяч рублей за моральный ущерб. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.