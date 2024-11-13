13 ноября, 23:15Происшествия
Москвичка получила сильный ожог пятки во время пластической операции
Жительница Москвы Наталья во время пластической операции получила ожог третьей степени на пятке, который не удалось полностью вылечить после выписки из клиники.
По словам Натальи, ожог произошел из-за ошибки хирурга, который неправильно прикрепил электрод во время операции. Врач объяснил, что это могло произойти из-за недостаточного контакта электрода с телом или попадания влаги. После консультации с другим хирургом выяснилось, что ожог был серьезным и мог затронуть кость.
Клиника, в которой проводилась процедура, отвергла претензии Натальи, указав на отсутствие жалоб в послеоперационный период. Однако по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, была организована проверка.
Наталья требует с клиники 500 тысяч рублей за моральный ущерб. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.