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13 ноября, 23:15

Происшествия

Москвичка получила сильный ожог пятки во время пластической операции

Москвичка получила сильный ожог пятки во время пластической операции

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Жительница Москвы Наталья во время пластической операции получила ожог третьей степени на пятке, который не удалось полностью вылечить после выписки из клиники.

По словам Натальи, ожог произошел из-за ошибки хирурга, который неправильно прикрепил электрод во время операции. Врач объяснил, что это могло произойти из-за недостаточного контакта электрода с телом или попадания влаги. После консультации с другим хирургом выяснилось, что ожог был серьезным и мог затронуть кость.

Клиника, в которой проводилась процедура, отвергла претензии Натальи, указав на отсутствие жалоб в послеоперационный период. Однако по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, была организована проверка.

Наталья требует с клиники 500 тысяч рублей за моральный ущерб. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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