Новости регионов: спасатель отогнал горящее авто от цистерн с топливом под Симферополем

В пригороде Симферополя сотрудник МЧС сел за руль горящего бензовоза, чтобы отогнать машину от цистерн с топливом. Пожар начался на территории пункта техосмотра. Сначала загорелся газовоз, а затем огонь перекинулся на бензовоз. Благодаря тому, что в замке зажигания остались ключи, один из спасателей смог отогнать машину. В результате инцидента никто не пострадал, а пожар был оперативно потушен.

В Иркутске правоохранители пресекли деятельность магазина, где продавалась запрещенная атрибутика. Полицейские обнаружили, что осенью этого года местный житель размещал на прилавках своего магазина и сбывал товары с символикой криминальной субкультуры, деятельность которой запрещена в России. Также он продавал товары в соцсетях. Запрещенную продукцию изъяли, а в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Теперь ему грозит штраф до миллиона рублей или лишение свободы сроком до 4 лет.

В Приморском океанариуме белуха Джессика родила детеныша. Это редкое явление, так как белухи почти никогда не производят потомство в искусственных условиях. Новорожденный малыш, как сообщается – девочка. Она сейчас находится с матерью в отдельном бассейне и питается молоком. В дальнейшем в рацион будет постепенно вводиться рыба.

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