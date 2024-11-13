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Новости

Новости

13 ноября, 07:30

Происшествия

Новости регионов: спасатель отогнал горящее авто от цистерн с топливом под Симферополем

Новости регионов: спасатель отогнал горящее авто от цистерн с топливом под Симферополем

СК возбудил дело после выстрела в девушку во время игрового квеста в Москве

Подростков задержали после погони на каршеринге в Подмосковье

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Новости регионов: спасатели потушили природный пожар в Хакасии

В пригороде Симферополя сотрудник МЧС сел за руль горящего бензовоза, чтобы отогнать машину от цистерн с топливом. Пожар начался на территории пункта техосмотра. Сначала загорелся газовоз, а затем огонь перекинулся на бензовоз. Благодаря тому, что в замке зажигания остались ключи, один из спасателей смог отогнать машину. В результате инцидента никто не пострадал, а пожар был оперативно потушен.

В Иркутске правоохранители пресекли деятельность магазина, где продавалась запрещенная атрибутика. Полицейские обнаружили, что осенью этого года местный житель размещал на прилавках своего магазина и сбывал товары с символикой криминальной субкультуры, деятельность которой запрещена в России. Также он продавал товары в соцсетях. Запрещенную продукцию изъяли, а в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Теперь ему грозит штраф до миллиона рублей или лишение свободы сроком до 4 лет.

В Приморском океанариуме белуха Джессика родила детеныша. Это редкое явление, так как белухи почти никогда не производят потомство в искусственных условиях. Новорожденный малыш, как сообщается – девочка. Она сейчас находится с матерью в отдельном бассейне и питается молоком. В дальнейшем в рацион будет постепенно вводиться рыба.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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